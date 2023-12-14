Üye Girişi
Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Biden'a Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısı yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de yaşanan soykırımın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. Petro, İsrail halkının mevcut hükümetini değiştirmesi ve iki egemen devletin varlığına dayanan mutlak barış yolunu açması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ünlü rapçi Residente'nin Filistin'e destek veren sözlerini de aktaran Petro, Filistin'deki soykırıma karşı çıktığı için eleştirildiğini ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de "soykırımın" bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın Gazze'deki soykırımın durdurulması için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yaklaşımı doğrudur: İsrail halkı, mevcut hükümetini değiştirmeli ve iki egemen devletin varlığına dayanan mutlak barış yolunu açmalıdır." ifadelerini kullandı.

Porto Rikolu ünlü rapçi "Residente" lakaplı Rene Perez Joglar'ın, Instagram'dan paylaştığı Filistin ile ilgili sözlerini de aktaran Petro, sanatçıya destek verdi.

Petro, "Filistin halkına uygulanan soykırıma karşı çıktığım için tarihin yanlış tarafında olduğum ve şer ekseninde olduğum söylendi. Herodes'in bombalarıyla (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek) parçalanan 8 bin çocuğu katlettiklerinde bu duruma sessiz kalanların yüreklerine ne olacak?" diye sordu.

Porto Rikolu sanatçı Residente, Filistin'de "korkunç" bir soykırımın yaşandığını belirtmiş, bu yıl piyasaya çıkması beklenen albümünü erteleme kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Müzik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim (UEFA Konferans Ligi)? Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi? Fenerbahçe Beko başantrenörü kim oldu? Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası kim, belli oldu mu? Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Fenerbahçe Konferans Ligi grubundan lider olarak nasıl çıkabilir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title