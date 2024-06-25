Kolombiya Cumhurbaşkanı Assange'ı Ülkesine Davet Etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a destek vererek, Assange'ı ülkesine davet ettiğini bildirdi.

Petro, X hesabından Assange'nin fotoğrafını paylaşarak Assange ve eşini ülkesine davet ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Julian Assange'ı özgürlüğünden dolayı kutluyorum. Assange'nin sonsuza kadar hapsedilmesi ve işkence görmesi basın özgürlüğüne küresel ölçekte yapılmış bir saldırıydı. Onun suçu neydi? ABD'nin Irak'ta sivillere yönelik katliamlarını duyurmaktı. Şimdi bu katliam Gazze'de tekrarlanıyor." ifadelerini kullandı.

Julian Assange'ın, ABD ile varılan anlaşma sonucu ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere önce ABD'ye ait Kuzey Mariana Adaları'na gitmek için 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den bugün ayrıldığı açıklanmıştı.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne gönderilmişti.