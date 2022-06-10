Kolombiya cumhurbaşkanı adayı Hernandez, ölüm tehditleri aldığını söyledi - Haberler

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Kolombiya cumhurbaşkanı adayı Hernandez, ölüm tehditleri aldığını söyledi

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Kolombiya cumhurbaşkanı adayı Hernandez, ölüm tehditleri aldığını söyledi

Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesinde adaylardan Rodolfo Hernandez, ölüm tehditleri aldığını, seçime kadar halkın önüne çıkmayacağını bildirdi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesinde adaylardan Rodolfo Hernandez, ölüm tehditleri aldığını, seçime kadar halkın önüne çıkmayacağını bildirdi.

Miami'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik ölüm tehditleri geldiğini belirten Hernandez, kampanyanın son gününe kadar halk içinde bulunmayacağını duyurdu.

Kalabalık arasından birisinin kendisini bıçaklamak istediği takdirde bunun engellenmesinin zor olduğunu savunan Hernandez, "Kurşunla değil, bıçakla olur. Ölmeyeceğim belki ama tekerlekli sandalyeye mahkum kalacağım." ifadesini kullandı.

Hernandez, çetelerin ve suç örgütlerinin hayatına dair planlar kurduğunu kaydederek, "Niyetim dikkatleri başka yöne çekmek değil, ölüm riski nedeniyle planlanmış bütün aktivitelerimi iptal ediyorum. Kolombiyalıların beni anlamalarını istiyorum, bunu yapmaya mecburum. Bu yönde bana ulaşan bilgiler var, seçimin güvenle yapılmasını istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ABD ile sürdürülen ilişkilere değinen Hernandez, "İşe yarayan şeylere dokunmayacağım ancak ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekir." diye konuştu.

Kazanan 19 Haziran'da belli olacak

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı 1. tur seçiminde Tarihsel Pakt Koalisyonu adayı Gustavo Petro oyların yüzde 40,32'sini, Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Hernandez ise oyların yüzde 28,15'ini almıştı.

Ülkede 19 Haziran'da düzenlenecek 2. tur seçimde en yüksek oyu alacak aday cumhurbaşkanlığı görevini 7 Ağustos'ta devralacak.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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