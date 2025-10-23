Haberler

Kolombiya, ABD'nin Uyuşturucu Teknesine Saldırısına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıya karşı çıktığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, bu tür saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kolombiya, ABD'nin Kolombiya sahillerine bakan Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir teknenin imha edilmesini reddediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Washington yönetimine bu tür saldırıları durdurması ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunularak şunlar kaydedildi:

"Ulusal hükümet, bu tür durumların açıklığa kavuşturulması ve bölgede uyuşturucuyla mücadelenin on yıllardır olduğu gibi ortak biçimde sürdürülmesi için ABD hükümetine, diplomatik kanallar aracılığıyla diyaloğa girme ve kapsamlı, etkili stratejiler benimseme çağrısını yineliyor."

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye önceki gün düzenlenen "ölümcül saldırı"nın görüntülerini paylaşmıştı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer vermişti.

Hegseth, "ölümcül saldırı"nın, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığını bildirmişti.

Alınan istihbarata göre teknenin, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere ait olduğunu savunan Hegseth, teknede bulunan 2 kişinin saldırı sonucu öldüğünü belirtmişti.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlık süre verdi! Mansur Yavaş'ın 1 haftası var
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Arda ve Kenan karşı karşıya geldi! İşte dev maçta kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.