Kolombiya, ABD'den Narkotik Mücadelede 'Başarısız Ülke' Statüsü Alacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD hükümetinin ülkesini "narkotikle mücadelede işbirliğinde başarısız ülke" statüsüne alacağını açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Petro, ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede Kolombiya'yı yetkisiz hale getirmeye hazırlandığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bugün açıklayacağım gerçeklerden biri, ABD'nin onlarca polis memuru, özellikle askerler ve kokainin kendilerine ulaşmasını engellemeye çalışan sıradan insanların ölümünün ardından bizim sertifikasyonumuzu iptal edeceğidir." ifadesini kullandı.

Ulusal basına göre, ABD'nin Kolombiya'yı "narkotikle mücadelede işbirliğinde başarısız ülke" kararı hükümetin uyuşturucu kartelleri, silahlı isyancı örgüt ELN ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı silahlı gruplarla mücadelesini olumsuz etkileyecek.

Bu arada Kolombiya hükümeti, 2024'te yaklaşık 889 ton kokaine el konulduğunu, 2025'in ilk yarısında ise bu miktarın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 600 tona ulaştığını duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2024 yılı boyunca 79'u polis olmak üzere 107 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sertifikasyon, ABD'nin 1986'dan bu yana yaklaşık 20 uyuşturucu üreticisi ülkenin uyuşturucuyla mücadele çabalarını her yıl değerlendirdiği bir süreç olarak biliniyor.

Kolombiya, en son 1996 ve 1997 yıllarında seçim kampanyasında uyuşturucu kaçakçılığından yasa dışı fon almakla suçlanan Ernesto Samper hükümeti döneminde sertifikasız ilan edilmişti.

Petro'nun iktidara gelişiyle kokain politikası değişti

Petro'nun Ağustos 2022'de göreve gelmesinin ardından hükümet, "kokain tarlalarının zorla yok edilmesi" politikasını askıya almış, bunun yerine alternatif tarım ve sosyal yatırımlara ağırlık vermişti.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi konumundaki Kolombiya, böylece koka bitkilerinin zorla imhası uygulamasına son vermişti.