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Kolombiya, 2 vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşında öldüğünü bildirdi

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Kolombiya, 2 vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşında öldüğünü bildirdi

Kolombiya, 2 Kolombiya vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşında çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kolombiya, 2 Kolombiya vatandaşının Ukrayna- Rusya savaşında çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarında sürdürülen savaşta 2 Kolombiyalının yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Ölen Kolombiyalıların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktaran Bakanlık, " Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliği, Ukrayna'daki çatışmalarda iki yurttaşımızın ölüm haberini bize bildirdi." ifadesine yer verdi.

Bakanlık, ölen Kolombiyalıların geçen yıl aralıktan bu yana 49. Piyade Taburunda Ukrayna'da görev yaptığını ve 18 Ocak'ta hayatını kaybettiklerini belirtti.

Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kolombiya Ukrayna Polonya Rusya Güncel Haberler

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