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Köln yakınlarında trenin hemzemin geçitteki işçilere çarpması sonucu 2 kişi öldü

Köln yakınlarında trenin hemzemin geçitteki işçilere çarpması sonucu 2 kişi öldü

Güncel Haberler

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Hürth'te trenin, hemzemin geçitte bir grup işçiye çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Hürth'te trenin, hemzemin geçitte bir grup işçiye çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 11.00'de Köln kenti yakınlarındaki Hürth'te meydana gelen kazada tren, hemzemin geçitte bir grup işçiye çarptı.

2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralı sayısı ya da ölenlerin kimlikleri hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kazada, yaralananlara yönelik kurtarma çalışmaları sürüyor.

Demir Yolları sözcüsü, Emden'den Koblenz'e giden yolcu treninin bölgede çalıştığı düşünülen işçilere çarptığını, kazanın ardından demir yolu ulaşımının durdurulduğu belirtildi.

Bölgedeki bir cadde de trafiğe kapatıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel

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