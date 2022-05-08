Köln'deki Ukrayna'ya destek mitingine Ruslar da katıldı

Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen, aralarında Rusların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek "savaşa hayır" dedi.

Mavi-Sarı Haç (Blau-Gelbes Kreuz) Derneği tarafından, İkinci Dünya Savaşı'nın 8 Mayıs 1945'teki bitişini anmak için Deutz Tersanesi'nde düzenlenen mitingde, ellerinde Ukrayna bayrakları olan protestocular, Rusya ve lideri Vladimir Putin aleyhine sloganlar yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye, Ukraynalılar ve Almanların yanı sıra "Gerçek Rus düşmanları Kremlin'de" yazılı pankart taşıyan Rus kökenliler de katıldı.

Yapılan konuşmalarda, Putin yönetimindeki Rusya, Avrupa'da "saldırgan ve emperyalist tavır sergilediği" ifade edilerek eleştirildi.

Göstericiler daha sonra Neumarkt üzerinden Köln Katedrali'ne ve Heumarkt'a yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve barışçıl geçen gösteriye katılanlar, yürüyüş sonunda olaysız dağıldı.