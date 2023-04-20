Köln'deki Türk caddesi bayram telaşıyla hareketlendi

Almanya'da Türk ve Müslüman nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden Köln'deki Keup Caddesi, yurt dışında yaşayan vatandaşların Ramazan Bayramı hazırlıkları nedeniyle hareketlendi.

Almanya'da Türk ve Müslüman nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden Köln'deki Keup Caddesi, yurt dışında yaşayan vatandaşların Ramazan Bayramı hazırlıkları nedeniyle hareketlendi.

Ramazan ayının son günlerinde Köln'deki bayram telaşını ve "Küçük İstanbul" olarak bilinen Keup Caddesi'ndeki hareketliliği, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar AA muhabirine değerlendirdi.

Ana vatandan uzakta olsalar da bayram geleneğini yaşatmaya çaba gösterdiklerini anlatan yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye'deki depremler nedeniyle bayrama buruk girdiklerini anlattı.

Bayram öncesi Keup Caddesi'nde alışveriş yapan Hülya Sevinç, Almanya'da doğup büyüdüğü için Türkiye'deki bayramları çok iyi bilmediğini ancak ailesinin kendisine öğrettiği kadarıyla ülkesindeki bayram adetlerini burada yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Sevinç, "Benim iki kızım var, şimdi onlara hediye alıyoruz. Noel bayramlarına çok özenmesinler diye bizim de çok güzel bayramlarımızın olduğunu onlara aşılamaya çalışıyoruz. Sevdiklerimizi ziyaret ediyoruz bol bol. Bu sene hafta sonuna denk geliyor, ona çok seviniyoruz. Tatlı alıyoruz, yapıyoruz, kurabiyeler yapıyoruz. Sarmalar sarılıyor, güzel bir bayram havası, neşe oluyor. Çocuklarımızı da okula göndermiyoruz." dedi.

Bayram öncesi eşine hediye alan Enes Koç da Türkiye'deki bayramları "bambaşka" olarak niteledi.

Koç, "Burada dışarı çıktığımızda bir bayram havası olmuyor. Burada artık eşe dosta ve akrabalara gidiyoruz, bayramı buradaki birliğimizle yaşıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışındaki vatandaşlar bayramı Türkiye özlemiyle geçiriyor

Baba mesleği baklavacılığı 38 yıldır sürdürdüğünü anlatan esnaf İsmail Aldağ ise ramazan ayı ve bayram için özel tatlılar, pideler, tahinli pideler hazırladıklarını ve bayram yaklaştıkça satışlarında yüzde 60 artış olduğunu dile getirdi.

Aldağ, bayram nedeniyle yaşanan hareketliliğin yanı sıra yoğun fıstıklı ve tereyağlı büzme tatlısı, kaymaklı, fıstıklı şöbiyet, cevizli baklava gibi Türk tatlılarına sadece Türklerin değil Almanların da ilgi gösterdiğini belirtti.

Bayramı Türkiye'den uzakta geçirmenin zor olduğuna değinen Aldağ, "Burada sadece bizim insanlarımız bayramı kutladığı için, bazen bayramın olduğunu bile unutuyoruz. Burada yabancılarla beraberiz, bayramı bire bir yaşayamıyoruz. Türkiye'deki bayramları televizyonda görünce 'ah bizde keşke orada olsaydık' diyoruz." şeklinde konuştu.

Deprem nedeniyle bu yıl bayram buruk geçecek

Keup Caddesi'nde kuyumculuk yapan Servet Güler, "Türkiye ile buradaki bayramlar arasında çok fark yok, burada da coşkuyla kutlanıyor ama ister istemez bu seneki bayram biraz buruk geçecek, deprem felaketinden dolayı insanlar incinmiş durumda. İnşallah yakın zamanda daha güzel bayramlar nasip olacak, herkes toparlanacak bütün yaralar sarılacak." ifadelerini kullandı.

Yaşanan ekonomik dengesizlik nedeniyle de hediye alışverişlerinin eskiye oranla düşük olduğuna dikkati çeken Güler, bayram öncesi satışların diğer günlere oranla bir miktar arttığını vurguladı.

Caddede çoğunluğu Türk 120 esnaf var

Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Erdoğan ise "Bayram tabii her zamanki gibi bir sevinç, bir mutluluk. Bir taraftan buruk bir sevinç var çünkü memleketimizdeki depremden ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızdan dolayı da üzgünüz." dedi.

Tüm esnafın bayram için hazırlandığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Keup Caddesi yaklaşık 120 esnafımızdan oluşuyor ve Türkiye'yi aratmıyor. Düğün malzemeleri, kuyumcular, restoranlar, hediyelik eşya dükkanı, gelinlikçi, fırınlarımızdan, seyahat acentesi gibi tüm ihtiyaçların karşılanabileceği her şey var burada. Buradaki vatandaşlarımızın çoğu Türk asıllı, çeşitli özelliklere sahip vatandaşlarımızın bir olduğu, güzel bir oluşumumuz var."