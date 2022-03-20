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Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

AA - Mesut Zeyrek - Güncel
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Almanya'nın Köln kentinde konser veren Türk pop müziği şarkıcısı Buray'ın konserine yoğun ilgi oldu.

Almanya'nın Köln kentinde konser veren Türk pop müziği şarkıcısı Buray'ın konserine yoğun ilgi oldu.

Köln'de hayranlarıyla buluşan genç şarkıcı Buray'ın konserine, Köln ve çevresinden binden fazla seyirci katıldı.

"Yüreksiz tilki", "Alacalı", "Nasıl unuturum" gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Buray, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

Buray konserine yoğun ilgi gösterildi

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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