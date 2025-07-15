Köln'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı yapıldı

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Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı anma programı düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle sadece devlet kurumlarını değil aynı zamanda anayasal düzeni, demokrasiyi ve milletin birliğini hedef aldığını söyledi.

Al, FETÖ'nün hain darbe teşebbüsünde 253 kişinin şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin yaralandığını ve bunların her birinin özgürlük ve demokrasi uğruna canını feda eden birer kahraman olduğunu ifade etti

Anma programında yapılan konuşmalarda, FETÖ'nün darbe girişimi kınandı.

Programın sonunda şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı balonlar uçuruldu.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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