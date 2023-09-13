Kolluk personelinden, yurt güvenlik görevlilerine eğitim

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine, 'Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Uygulaması' kapsamında eğitim verilmeye başlandığını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre; Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tüm birimlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik Bakanlık ile EGM arasında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda 'Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Uygulaması' kapsamında tüm illerde eğitimlere başlandı. Eğitimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmalarının sağlanması, olayların meydana gelmeden önlenmesi, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı bir şekilde muhafazasının ve genel kolluğa tesliminin sağlanması, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda uyuşturucu kullanımı ve terörle mücadelede genel kollukla iş birliği içerisinde etkin ve verimli şekilde görev alması amaçlanıyor.