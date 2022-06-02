Kolları ve bacakları olmayan Nakşin, protez istiyor - Haberler

VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim alan ortaokul öğrencisi Nakşin Özdemir (12), en büyük hayalinin okula gitmek ve arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynamak istediğini söyledi. Protez kol ve bacak takılmasını isteyen Özdemir, ancak buna babasının imkanı olmadığını belirtti.

Mustafa- Ayfer Nakşin çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Nakşin Özdemir, doğuştan dirsek aşağısından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. İsmail Hakkı Tunç Ortaokulu öğrencisi olan Nakşin Özdemir, kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim görüyor. Dirsek bölümüne kadar olan kollarıyla kalem tutan Nakşin'in en büyük isteği protez. Arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak istediğini belirten Nakşin, protez takılması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.

Kolları ve bacakları olmadan çok zorlandığını ifade eden Nakşin Özdemir ise, "Okuluma evden devam ediyorum. Ama ben okula gitmek istiyorum. Tedavi görüyorum. Protez takacaklar. Fakat babamın imkanı yok. Derslerim iyi. Tek isteğim, yürüyüp okula gitmek ve arkadaşlarımla oyun oynamak. Okuyup iyi bir insan olmak istiyorum" dedi.