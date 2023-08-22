Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne Üye Ülkelerin Arama Kurtarma Birimleri Ortak Tatbikat Düzenleyecek
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MİNSK, 22 Ağustos (Xinhua) -- Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya'nın arama kurtarma birimleri, Eylül ayında Belarus'ta ortak tatbikat düzenleyecek.
MİNSK, 22 Ağustos (Xinhua) -- Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya'nın arama kurtarma birimleri, Eylül ayında Belarus'ta ortak tatbikat düzenleyecek.
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, "Skala-2023" adı verilen tatbikatlar, 1-6 Eylül tarihlerinde Belarus'ta yapılacak. Tatbikatlar, "karmaşık acil durumlara müdahalede hareket koordinasyonunu güçlendirmeyi" amaçlıyor.
Arama kurtarma ekipleri tatbikatların ilk aşamasında, nükleer tesislerdeki kazaların olası sonuçlarını bertaraf etmeye odaklanarak "nükleer ve radyasyon açısından güvenliği sağlamaya" yönelik talimler yapacak.
Ekipler tatbikatlar sırasında ayrıca, arama kurtarma operasyonları gerçekleştirecek ve KGAÖ Üye Devletleri Acil Durumlar Koordinasyon Konseyi'nin 14. toplantısına katılacak.