Çatal'ın demans olmasıyla birlikte Köksüzler ve Gülayşe, Barbaros'a destek olur. Ali, kimliğinin peşindeyken beklenmedik şeylerle karşılaşır. Gülayşe ve Mercan arasında hesaplaşma yaşanır. Nazmiye, Mercan'dan intikam almak için plan yapar. Gülayşe ve Barbaros aşkı zor günlerde de devam eder.

29.Bölüm Özeti:

KÖKSÜZLER VE GÜLAYŞE, BARBAROS'A DESTEK OLUYOR!

Çatal tam da suçlarının bedelini ödemek üzere hapishaneye düşmüşken beyninde bir pıhtı atması sonucunda demans olur ve evde bakıma muhtaç bir hastaya dönüşür.

Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden her şeyin unutmuş olması Barbar'ın dünyasını karartır. Bu karanlık günlerde Köksüzler ve Gülayşe onu bir an olsun yalnız bırakmazlar ve yoluna ışık tutmaya çalışırlar.

Peki Barbaros, Gülayşe'nin de desteğiyle, uğrunda sevdiği kızı terk ettiği muhtaç adama bakmayı kabul edecek mi?

ALİ, KİMLİĞİNİN PEŞİNDE!

Çatal tehdidinden de kurtulduklarına göre, artık Ali ve Mercan arasındaki tek engel kimliklerinin olmayışıdır. Ali, büyük aşkı Mercan için onu daha beş yaşındayken Çatal'a satan babasının peşine düşer. Bu arayış Ali'ye geçmişin kapılarını aralar ancak orada hiç beklemediği şeyler bulacaktır!

GÜLAYŞE VE MERCAN HESAPLAŞIYOR

Mercan herkesi affeden Gülayşe'yi şirkette basar ve ona onu yetiştiren ailesinin kim olduğunu hatırlatır. Hesaplaşma sonucu Gülayşe, Ateş Kuşlarını sonunda affedecek mi?

NAZMİYE KÜÇÜK OYUNLARIYLA YENİDEN SAHALARDA

Köksüzler konakta yemeğe davet edilirler. Nazmiye kocasının katili Kara ve onun kardeşleriyle masada olmaktan nefret eder ve sofrada kavga çıkarır. Ancak sokağın yetiştirdiği Mercan kavgada ondan biraz daha dişli çıkar. Boynu incinen Nazmiye, Mercan'dan intikamını nasıl alacak?

ZOR GÜNLERDE AŞK

İmza atamasalar da Gülayşe "İyi günde kötü günde seninle" yeminini tutar. Anlaşılan dünya yıkılsa dahi hep aynı kalan bir şey var: O da Gülayşe ve Barbaros aşkı!