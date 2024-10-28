Üye Girişi
Haberler

Kokoreç Ustasının Düğününde Sucuk ve Limon Sürprizi

Kokoreç Ustasının Düğününde Sucuk ve Limon Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kokoreç ustası Halil Arıcı ile öğretmen Pelin Şahin'in düğününde, arkadaşları tarafından yapılan sürpriz takı töreninde damadın boynuna sucuk ve limon asıldı. Düğün, eğlenceli anlara sahne oldu.

ANTALYA'da kokoreç ustası Halil Arıcı (30) ve öğretmen Pelin Şahin'in (32) düğününde çiftin arkadaşlarından sürpriz takı töreni düzenlendi. Çifte, ipe dizilmiş sucuklar, limonlar takılırken iki de dürüm ikram edildi.

Antalya'da yaşayan kokoreç ustası Halil Arıcı ve Almanya'da öğretmen olan Pelin Şahin, önceki gün yapılan düğünle dünyaevine girdi. Yakın arkadaşları ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikahı kıyıldı. Takı törenine geçildiği sırada yakın arkadaşları tarafından çifte sürpriz yapıldı. Aralarında sık sık esprilere de konu olduğu öğrenilen ve 'Sana düğünde bir takı sürprizimiz olacak. Unutamayacaksın' diyen Cafer Yıldırım, Özgür Özdil ve Kudret Çelen, ellerinde limon, sucuk ve iki dürümle geldi. İpe dizilen kangal sucuklar ve limonlar damat Halil Arıcı'nın boynuna asıldı, dürümler de gelin ve damada ikram edildi. Davetlilerin alkışları eşliğinde gerçekleşen takı töreninde damat Arıcı'nın şaşkınlık yaşadığı dikkat çekti.

Damat Arıcı, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kokoreç ustasıyım ve sürekli sucuk, sakatat, limonla iç içeyim. Arkadaşlarımın sürprizine hem şaşırdım hem mutlu oldum. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Kudret ve Cafer arkadaşımdan böyle bir şey beklerdim ama işin içine sucuğun dahil edileceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Gastronomi Magazin Antalya Güncel Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı

Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.