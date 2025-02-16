Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Avrupa'da liderler Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin

Avrupa, yeni Ukrayna planı üzerinde çalışıyor! Rakam en az 100 bin
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Köklü Değişim Grubu, Trump'ın Gazze Planını Protesto Etti

Köklü Değişim Grubu, Trump'ın Gazze Planını Protesto Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köklü Değişim grubu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını İstanbul'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto ederek, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti. Grup, Trump'ın açıklamalarının tehlikeli olduğunu vurgulayarak Filistin halkının direnişini savundu.

"Köklü Değişim" grubu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Sarıyer'deki Konsolosluk binası önünde ellerindeki pankartlarla toplanan gruptakiler, Trump aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Köklü Değişim Genel Koordinatörü Mahmut Kar, İsrail'in, Amerika'nın desteğiyle 15 ay boyunca Gazze'yi bombalayarak harabeye çevirdiğini ve Müslümanları katlettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, yaptığı açıklamalarla ateşle oynadığını ifade eden Kar, şunları kaydetti:

"Kendine kul köle olmuş Arap rejimlerin yöneticilerinden ise kızgın demiri tutmalarını istiyor. Ne katil Netanyahu ne de efendisi Trump, Filistin halkını Gazze ve mübarek topraklardan çıkarabilecektir. İslam ümmeti tamamen yok olmadığı müddetçe, bu topraklarda bir tek Müslüman bile yaşamaya devam ettiği sürece işgalci İsrail ve efendisi Amerika kirli emellerine ulaşamayacaktır. Sonunda yenilecekler ve topraklarımızdan defolup gideceklerdir."

Filistin halkının bugüne kadar işgalciler karşısında eğilmediğini vurgulayan Kar, Amerika'nın amacına ulaşamayacağını, Gazze'nin sahibi olamayacağını söyledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
img

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
img

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler

Ali Koç'tan Ali Şansalan ataması için olay yaratacak sözler
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.