Köklü Değişim Grubu, Trump'ın Gazze Planını Protesto Etti

"Köklü Değişim" grubu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Sarıyer'deki Konsolosluk binası önünde ellerindeki pankartlarla toplanan gruptakiler, Trump aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Köklü Değişim Genel Koordinatörü Mahmut Kar, İsrail'in, Amerika'nın desteğiyle 15 ay boyunca Gazze'yi bombalayarak harabeye çevirdiğini ve Müslümanları katlettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, yaptığı açıklamalarla ateşle oynadığını ifade eden Kar, şunları kaydetti:

"Kendine kul köle olmuş Arap rejimlerin yöneticilerinden ise kızgın demiri tutmalarını istiyor. Ne katil Netanyahu ne de efendisi Trump, Filistin halkını Gazze ve mübarek topraklardan çıkarabilecektir. İslam ümmeti tamamen yok olmadığı müddetçe, bu topraklarda bir tek Müslüman bile yaşamaya devam ettiği sürece işgalci İsrail ve efendisi Amerika kirli emellerine ulaşamayacaktır. Sonunda yenilecekler ve topraklarımızdan defolup gideceklerdir."

Filistin halkının bugüne kadar işgalciler karşısında eğilmediğini vurgulayan Kar, Amerika'nın amacına ulaşamayacağını, Gazze'nin sahibi olamayacağını söyledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.