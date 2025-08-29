Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı yayımlandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı kamuoyunun ilgisine sunuldu.

Kitapta, Türk savunma sanayisinin milli güvenliği güçlendirme, ekonomik kalkınmayı teşvik etme ve barış odaklı diplomasiye katkı sunma misyonu anlatılıyor.

Kitabın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin direnişle dirilişin, inançla azmin, sabırla başarının harman olduğu anlarla yazıldığını belirtti.

"Milli Teknoloji Hamlesi, bir istiklal ve istikbal seferberliğidir"

Milletin her ferdinin bu aziz topraklarda özgürlüğün bedelle, bağımsızlığın mücadeleyle, güvenliğin ise fedakarlıkla elde edildiğini bildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün savunma sanayimizde attığımız her adım, işte bu kadim anlayışın Türkiye Yüzyılı vizyonundaki tezahürüdür. Türkiye olarak, uzun yıllar boyunca savunma sanayisi alanında başkalarının sunduğu sistemlere muhtaç bırakıldık. Milli güvenliğimizi korumak adına ihtiyaç duyduğumuz savunma ürünlerini ya geç ya da eksik temin etmek zorunda kaldık. Kimi zaman ise savunma sanayisi alanındaki dışa bağımlılık siyasi bir baskı aracı olarak aleyhimize kullanıldı. Dışa bağımlılık zincirlerini kırmak bu noktada tarihi bir sorumluluk olarak önümüzde duruyordu. İşte bu bilinçle ve milletimizden aldığımız güç ve ilhamla yola koyulduk. Kendi topunu döken, kendi gemisini inşa eden, kendi İHA'sını, SİHA'sını, füzelerini, radar sistemlerini, uydusunu, yazılımını, mühimmatını geliştiren bir Türkiye hayaliyle yola çıktık. Bu hayal, bugün artık bir hakikattir. Yıllar önce başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi, sadece bir sanayi devrimi değil, aynı zamanda milletimizin özgüvenini ayağa kaldıran, geleceğe güvenle bakan nesillerin inşa edildiği bir istiklal ve istikbal seferberliğidir."

"Köklerden Ufuklara" ismini taşıyan eserin büyük uyanışın, azimli yürüyüşün, inanç dolu çabanın bir yansıması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sayfalarına sığan sadece teknolojik başarılar değil, alın teriyle, akıl teriyle, gece gündüz demeden çalışan mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, askerlerimizin ve vizyoner girişimcilerimizin hikayesidir. Bu kitap, Türk milletinin 'Biz de yaparız' değil, 'Biz en iyisini yaparız' iradesinin yazıya dökülmüş halidir." açıklamasını yaptı.

"Türk savunma sanayisi küresel bir güç haline gelmiştir"

Bu büyük yürüyüşte geçmişten bugüne güçlü vizyonlarıyla savunma sanayisine katkı sunan Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Selahattin Reşit Alan, Milli Teknoloji Hamlesinin en önemli destekçilerinden Özdemir Bayraktar ve savunma sanayisinin öncülerini rahmetle yad ettiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu kahramanlarımızın fedakarlıkları ve gayretleri, bugün geldiğimiz güçlü konumun temel taşlarıdır. Bizler, onların bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkarak, geleceğe daha kararlı, daha güçlü adımlarla yürüme sorumluluğundayız. Bugün Türk savunma sanayisi 100 milyar doları aşan proje büyüklüğüyle, 3 bin 500'den fazla firması ve 100 bine yakın çalışanıyla, sadece Türkiye'nin değil, dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap veren küresel bir güç haline gelmiştir. Özellikle insansız hava araçlarımız, akıllı mühimmatlarımız, elektronik harp sistemlerimiz ve ileri seviye yazılım altyapılarımız, tüm dünyada hayranlıkla takip edilmektedir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde yirmilerden yüzde seksenlere ulaşmış, ifade olunduğu üzere, hem ürün çeşitliliğinde hem de teknolojik yetkinlikte tarihi bir seviyeye erişilmiştir. Bu muvaffakiyet, bağımsızlık yolunda müşahhas bir gösterge olarak hafızalara kazınmıştır."

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' yapmaya kararlıyız"

Kitabın geçmişten günümüze savunma sanayisinde yaşanılan zorlukları, gelişmeleri ve başarıları kayıt altına alırken, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uzanan kutlu yürüyüşte geleceğe ışık tuttuğunu ifade eden Erdoğan, "Bu vesileyle, bu eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Her bir satırın, bu milletin evlatlarına ilham vereceğine, genç mühendislerin ve bilim insanlarının yüreğine kıvılcım düşüreceğine yürekten inanıyorum. Rabbim, bu kutlu yolda yürüyen herkese kolaylıklar ihsan etsin. Savunma sanayimizi daha ileriye taşıyacak adımlarımızı bereketli kılsın. Türkiye'nin yükselişine taş koymak isteyenler bilsinler ki bu millet, söz konusu vatan olduğunda asla geri adım atmaz, atmayacaktır. Milletimizin azmiyle, devletimizin kararlılığıyla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.