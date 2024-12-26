Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Savcı mütaalasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Kokina Çiçeğine Yılbaşı İlgisi Artıyor

Kokina Çiçeğine Yılbaşı İlgisi Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, yılbaşının simgesi kokina çiçeği demetinin bu yıl 300-350 liradan satıldığını ve geçen yıl 150 bin, bu yıl ise 200-250 bin demet satılmasını öngördüklerini açıkladı.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, yılbaşının simgesi haline gelen kokina çiçeği demetinin 300-350 liradan satıldığını belirterek, "Ankara'da geçen yıl 150 bin demete yakın kokina çiçeği satıldı. Bu sene de 200-250 bin demet satılacağını öngörüyoruz." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, halk arasında "şans" ve "bereket" getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi her yılbaşı yaklaşırken artıyor.

İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, özellikle yeşil yaprakları üzerinde yer alan kırmızı meyvesinin verdiği renkle hemen her yaştan insanın dikkatini çekiyor.

Çiçekçi esnafı da özellikle yeni yıl öncesinde ve yılbaşında kutlamalarında tercih edilen kokinalarla dükkanlarını süslemeye başladı.

"İlgi artarak devam ediyor"

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, vatandaşların, kokinanın "evi olmayana ev", "eşi olmayana eş", "parası olmayana para" verdiğine inandığını, yeni yıl öncesi "şans getirir" düşüncesiyle bu çiçeğe talep gösterdiğini söyledi.

Dükkanlarda satışların yaklaşık 1 aydır devam ettiğini belirten Çimen, "Kokina çiçeğine geçen yıl büyük rağbet vardı, bu yıl da ilgi devam ediyor. Yılbaşına kadar ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Ankara'da geçen yıl 150 bin demete yakın kokina çiçeği satıldı. Bu sene de 200-250 bin demet satılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Esnafın "özel gün" düşüncesiyle fiyatlarda fahiş artışa gitmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Çimen, "Dükkanlarımızda kokinanın demeti 300 ila 350 lira arasında satılıyor." bilgisini verdi.

"Yılbaşı kutlamaları için orkide, nergis ve kazablanka da talep görüyor"

Her çiçekte olduğu gibi yılbaşının simgesi olarak görülen kokinanın da çiçekçi esnafından alınması gerektiğine dikkati çeken Çimen, şöyle devam etti:

"Kokina, su istemez, özel bir bakım gerektirmez. Bu çiçek, genellikle 1 yıl bozulmadan dayanabiliyor. Marketlerde de bu çiçek satılıyor ama biz dükkanlardan alınmasını tavsiye ediyoruz. Marketlerden alınan kokinalarda kararma veya bozulma görülebiliyor. Dükkanlardan alınan çiçekler taze olduğu için uzun süre kalıcılığını koruyor."

Çimen, yeni yıl kutlamaları için kokina dışında da birçok çeşidin tercih edilebildiğini bildirdi.

Orkide, nergis ve kazablanka gibi farklı çiçeklere de talep olduğuna işaret eden Çimen, bunların fiyatlarının da yerli ve ithal oluşlarına göre değişebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
img

Kanal İstanbul Projesi'ne yargı freni: Tüm planlar hukuki dayanaktan yoksun hale geldi
img

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
img

Faiz düşerse konut ve araç fiyatları da düşer mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

27 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, İkizler, Kova, Aslan burcu yorumu! 27 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Aşk Tarifi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tarifi filmi ne zaman, nerede çekildi? Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı mı? GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü? SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.