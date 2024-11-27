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Kokina Çiçeği Yılbaşı Tezgahlarını Süslemeye Başladı

Kokina Çiçeği Yılbaşı Tezgahlarını Süslemeye Başladı
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Sakarya'da, yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina, yeni yıl öncesi tezgahlarda yerini aldı. Çiçekçilikle ilgilenen Nurcan Efe, son yıllarda kokina çiçeğine olan ilginin arttığını ve bu çiçeğin zenginlik, bereket ve bolluğu simgelediğini belirtti.

Sakarya'da, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle "yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina, yeni yılın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini aldı.

Akyazı ilçesinde ablasıyla kuaförlük yaparken çiçekçiliğe özenip açtığı dükkanda 27 yıldır eşi ve oğluyla mesleğini sürdüren 3 çocuk annesi Nurcan Efe, AA muhabirine, kokina çiçeğine ilginin son 5 yılda çok arttığını söyledi.

Aralıkta en çok satılan çiçeğin kokina olduğunu belirten Efe, "Yılbaşı gelmeden herkes, sevdiğine, eşine, dostuna, arkadaşına ve evine alıyor. Zenginliğe, berekete ve bolluğa işaret ettiği söylendiği için herkes yılbaşı öncesi evine sokmak istiyor." dedi.

Efe, çiçeğin fiyatının, demeti 150 liradan başladığını, isteğe göre eklenen papatya veya meyve çeşitlerine göre değiştiğini kaydetti.

Kokinanın dağlardan toplandığını anlatan Efe, "Çok talep görüyor, satmaya yetişemiyoruz. Kırmızı tomurcukları yeşil dallara takılıyor. Asıl görüntüsü yeşil daldır, tomurcuklar bir araya gelip gösterişi sağlar. Görseli güzel olunca herkes almak istiyor." diye konuştu.

Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Efe, "Çiçekçilik güzel meslek. Herkesi mutlu etmek, küskünleri barıştırmak, sevgilileri birleştirmek gerçekten çok güzel duygu. Ailemle çalışmak beni çok mutlu ediyor. Eşim ve oğlum en büyük destekçim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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