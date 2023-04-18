Kokain alırken yakalandılar, biri 'Haberim yok' diğeri 'Emanet' dedi

ADANA'da polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Üzerlerinde kokain ve esrar ele geçirilen Kadir Ö.'nün "Uyuşturucuyu emaneten aldım", Mansur V.'nin ise "Uyuşturucudan haberim yok" diye ifade verdiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Nadir Ö.'nün, Kadir Ö. ile Mansur V.'ye 108 gram kokain, 1 gram esrar verdiği tespit edildi. Uyuşturucu maddeyi alan Kadir Ö'nün, "Uyuşturucuyu emaneten aldım" Mansur V.'nin ise "Uyuşturucudan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadir Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.