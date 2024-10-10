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Köfteci Yusuf'ta Domuz Eti İddiası: Tarım Bakanlığı Açıklama Yaptı

Köfteci Yusuf'ta Domuz Eti İddiası: Tarım Bakanlığı Açıklama Yaptı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Köfteci Yusuf' firmasının köfte ve et dönerlerinde domuz eti tespit edildiğini duyurdu. Firma ise tamamen domuz eti kullanmadığını, analiz sonuçlarının hatalı olduğunu savundu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini ilan etti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları, bakanlığın web sitesinde yer alan 'Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde ilan ediyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümünde; merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Firmadan dün yapılan açıklamada ise, "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. 15.02.2024'te Ankara Çankaya'daki bir şubemizden saat 11.25- 11.40 aralığında pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 27.02.2024'te çıkıyor. 29.02.2024'te Ankara Etimesgut'taki bir şubemizden saat 14.40-15.00 aralığında pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 07.03.2024 tarihinde çıkıyor. Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir. Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı. Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi. Biz ilk analizle ilgili sonuçtan 18.03.2024'te haberdar ediliyoruz. Normal bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildiğinde sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan iş yerine bildirilir. Ancak bu teamüle aykırı bir şekilde uzunca bir süre sonra bildirim şubeye değil merkezimize yapılmıştır. Türkiye nezdinde 280 şubesi bulunan ve 12 bin personel istihdam eden şirketimiz nezdinde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir; zira bu büyüklükteki bir firmanın bahsedildiği gibi bir riski alması da hayatın olağan akışına da uygun düşmeyecektir. Dolayısıyla yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıkabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Güncel Sağlık Hukuk Tarım

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