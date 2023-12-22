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Kodluyoruz Derneği ve Microsoft İşbirliğiyle İSTE'de İş Hazırlık Programı Düzenlendi

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Kodluyoruz Derneği, Microsoft işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) 'Yeni İşime Hazırlanıyorum' programı düzenlendi. Programda, yazılım alanında temel seviyede bilgi ve becerisi olan gençlerin istihdama katılma sürecinde ihtiyaç duyacakları konular ele alındı.

Kodluyoruz Derneği, Microsoft işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) "Yeni İşime Hazırlanıyorum" programı düzenlendi.

İSTE Mavi Salon'da gerçekleşen toplantıda, yazılım alanında temel seviyede bilgi ve becerisi olan gençlerin istihdama katılma sürecinde ihtiyaç duyacakları konular ele alındı.

Kodluyoruz Derneği Başkanı Berat Kjamili, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneklerinin Türkiye'yi bir teknoloji yetenek merkezi haline dönüştürmeye çalışan bir sosyal girişim olduğunu söyledi.

Türkiye'de her kişiye ücretsiz yazılım desteği sağladıklarını belirten Kjamili, "Gençlerin hem teknik anlamda kendilerini yetiştirmeleri hem de aynı zamanda sosyal anlamda da kendilerini yetiştirmelerine destek oluyoruz." dedi.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suha Orçun Mert, programın gençlere faydalı olacağını ve bu konuda gençlere her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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