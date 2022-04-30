Koçtaş'tan küçük bahçeler için öneri

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Koçtaş, havaların ısınması ile birlikte bahçelerin keyfini çıkarmak isteyenler için küçük bahçelerde uygulanabilecek dekorasyon önerileri sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, küçük bahçe düzenlemesinde dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyanlara çözüm önerileri veriyor.

Koçtaş uzmanları, küçük bahçelerde büyük boyutlarda olmayan, kullanışlı ürünler tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Bahçe mobilyalarında açılır-kapanır modeller tercih edilerek, masa ve sandalyeye ihtiyaç olmayan zamanlarda bahçede yer açmak mümkün. Ayrıca farklı mobilyalar kullanarak oluşturulacak yaratıcı çözümlerle kullanışlı bir bahçeye sahip olunabiliyor. Evin içerisinde açılır-kapanır bir bilgisayar masası olarak kullanılabilen, duvara monte edilen bir mobilyayı bahçede depolama alanı ya da raf olarak değerlendirmek iyi bir fikir olarak öne çıkıyor.

Duvarlarda açık renkleri tercih etmek ve zeminden yüksek mobilyalar seçmek, bitkileri olabildiğince duvarlara monte etmek, verimli bir bahçe dekorasyonuna katkı sağlayabiliyor. Bahçeyi olduğundan daha geniş göstermek için duvarın olduğu alana büyük bir ayna asmak bahçeye daha geniş görünümlü bir hava katıyor.

Bahçe dekorasyonunun önemli detaylarından aydınlatma ürünlerini doğru seçmek de büyük önem taşıyor. Doğru noktalara yerleştirilen, göz yormayan aydınlatmalar bahçe tasarımını büyük ölçüde değiştiriyor. Farklı tasarımlara sahip solar aydınlatma ürünleri ise adeta bir bahçe dekorasyonu objesine dönüşüyor.

Küçük bahçelerde her boşluğu değerlendirmek ve kullanışlı hale getirmek de büyük önem taşıyor.

Küçük paletler ve minderler yardımıyla uygun fiyatlı bir oturma alanı oluşturulabiliyor.

Bahçelerin olmazsa olmazları bitkiler için paletleri bahçe duvarına monte ettikten sonra saksıları asarak alandan tasarruf etmek de mümkün.

Bahçelerini daha şık ve kullanışlı hale getirmek isteyenler aradıkları tüm çözüm önerilerine Yaşayan Evler Blog'dan ulaşabiliyor.