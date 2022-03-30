Koçtaş Fix mağazalarında kampanya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koçtaş Fix mağazalarında kampanya

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Güncel
 - Güncelleme:
Koçtaş Fix mağazalarında kampanya

Koçtaş'ın mahalleli formatı olan Koçtaş Fix mağazalarında kazandıran kampanya başlıyor.

Koçtaş'ın mahalleli formatı olan Koçtaş Fix mağazalarında kazandıran kampanya başlıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Koçtaş Kart ve Usta Kart sahipleri tek seferde yapılan her 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL, 350 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, 750 TL ve üzeri alışverişlerde ise 125 TL puan kazanıyor.

1-18 Nisan'da geçerli olacak kampanyada kazanılan puanlar ise 2 Mayıs'a kadar tüm Koçtaş Fix mağazalarında kullanılabilecek.

Banyo, mutfak, bahçe, mobilya ve el aletleri gibi birçok kategoride yüzlerce üründe geçerli olacak kampanyadan yararlanarak yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenler en yakın Koçtaş Fix mağazasını ziyaret edebiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Güncel

Türk Lirası, Koçtaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title