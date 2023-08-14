Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan kadının kimliği belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.