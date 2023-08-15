Kocatepe Camisi'nde çekim yapan şüpheliler gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, B.K. isimli yönetmenin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda kolluk birimlerince yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile söz konusu yayını yapan B.K'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, suç delillerine el konulduğu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.