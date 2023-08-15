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Kocatepe Camii'nde uygunsuz fotoğraf çekimi yapan şüphelilere adli kontrol kararı

Güncel Haberler

Ankara'da Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetler ile fotoğraf çekimi yapan şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetler ile fotoğraf çekimi yapan şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kocatepe Camii'nde uygunsuz fotoğraf çekimi yapılarak sosyal medyada paylaşılması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilere, TCK'nın 216/3 maddesinde düzenlenen halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilal Kısa Ankara Güncel Haberler

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