Kocasını uyurken baltayla öldüren kadının yargılandığı davada karar

Zeytinburnu'nda eşini Hasan Özbek'i baskı ve şiddete dayanamadığı iddiasıyla öldüren Fazilet Azimi'nin yargılandığı davada karar çıktı. Heyet, sanığın 20 yıl hapsine karar verdi. Sanık Fazilet Azimi savunmasında,"Ben kendimi savundum, yine de pişmanım" dedi.

Zeytinburnu'nda 24 Kasım 2019 tarihinde eşi Hasan Özbek'i (57) uyurken balta ile öldüren Afgan uyruklu Fazilet Azimi'nin (30) yargılandığı davaya devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi ve avukatı da hazır bulundu.

"Ben kendimi savundum, yine de pişmanım"

Savunma yapan Fazilet Azimi, "Eşim bana çok şiddet uyguladı. Ben çocuklarım için çok mücadele verdim. O beni öldürmeye çalıştı, ben kendimi savundum. Yine de pişmanım. Çocuklarıma babalık yapmıyordu. Çocuklarım beni bekliyorlar. Maktul beni dövdüğünde kendinden geçerdi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 'haksız tahrik altında beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı indirerek 20 yıl hapsine hükmetti.

Karar açıklandıktan sonra sanık Azimi, "Bu ceza çok fazla değil mi, çocuklarım beni bekliyor" dedi.

İddianameden,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. - İSTANBUL