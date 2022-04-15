Kocasinan Belediyesi zabıta ekiplerinin ramazan denetimi devam ediyor

Kocasinan Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri denetimlerini ramazan ayında da sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, gıda imalathanelerinin mutfakları, kullandıkları malzemelerin tarihleri, ürünlerin gramajları ile çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliğini denetlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin sık sık denetimler gerçekleştirdiğini belirterek "Vatandaşlarımızın sağlığı bizlerin önceliğidir. İlçemizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek hiçbir girişime müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.