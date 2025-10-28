Haberler

Kocasinan Şimşekspor'dan Belediye Başkanlarına Ziyaret

Kocasinan Şimşekspor'dan Belediye Başkanlarına Ziyaret
Kocasinan Şimşekspor oyuncuları, kulüp başkanları ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, takımın bölgedeki futbol temsil gücünü ve gençlere sağlanan destekleri vurguladı.

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Kocasinan Şimşek spor'un oyuncuları, Kulüp Başkanı Yusuf Sarıalp ve Onursal Başkan Fehmi Kuş ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette takıma yeni katılan sporcularla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, Kayseri futbolunun temel taşı Kocasinan Şimşek spor'un şehri amatör ligde gururla temsil ettiğini belirtti.

1962 yılında kurulan ve o dönemde Ağırnas Şimşek spor olarak bilinen takımın eski Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız döneminde bugünkü adını aldığını anımsatan Çolakbayrakdar, belediye olarak futbolcu yetiştirme konusunda takıma ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.

Gençleri sadece futbolla değil, milli ve manevi değerlerle de donattıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, amaçlarının burayı bir spor eğitim merkezi haline getirmek ve gençlerin geleceğine yön verecek bir müessese olarak geliştirmek olduğunu aktardı.

Ziyaretin ardından Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kocasinan Şimşekspor'un adeta bir futbolcu fabrikası gibi çalıştığına, bu anlayışın bir şehrin altyapısını güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Şimşekspor heyeti, daha sonra Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Ziyarette takımın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda gençlerin gelişimini destekleyen bir spor okulu kimliğine sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
