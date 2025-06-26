Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi ile Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, gençler için açtığı Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi ile sistematik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve teknoloji alanında donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında geleceğe hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki sınıf ve atölyelerin bulunduğu "Kocasinan IQ Merkezi'nde, çocuklara ve gençlere sistematik düşünme becerisi kazandırmanın yanı sıra ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan IQ Merkezi ile beynin doğru ve aktif kullanımı sayesinde çocukların akıl dolu saatler geçirdiklerini ifade etti.

Donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimiz robotik kodlama, yazılım, arduinonun yanı sıra model uçaklar ve insansız hava araçları üzerinde çalışıyor, öğreniyor ve projeler üretiyorlar. Gençlerimizin, özellikle teknoloji altyapısı konusunda donanımlı bir şekilde yetişmeleri için hayata geçirdiğimiz bu merkezle, geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yoğun çaba gösteriyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali

Formasını paylaştılar! Galatasaray'dan bomba transfer sinyali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Uğurcan'ı İstanbul'a getirdi
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz

Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.