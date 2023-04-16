Kocasinan'ın 'Dost Mağazası' bayrama hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi "Dost Mağaza"daki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, 2017'de sosyal market olarak hizmete sunulan bu yıl ise "Dost Mağaza" adını alan Yenimahalle Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki mağazayı ziyaret edip, yeni gelen ürünleri inceledi.

Çolakbayrakdar, çocukların yüzlerini gülümsetmek için "Dost Mağaza"nın raflarını bayramlık kıyafetlerle donatmaya devam ettiklerini belirtti.

Ramazan ayında yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarına değinen Çolakbayrakdar, "İhtiyaç sahiplerine hizmet verdiğimiz sosyal marketi daha da profesyonelleştirip Dost Mağaza'ya dönüştürdük. Burası kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaş grubunun A'dan Z'ye kıyafet ihtiyacını karşılayacağı bir mağazadır." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.