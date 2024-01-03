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Kocasinan ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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Kocasinan ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kocasinan ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.K, Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda park halindeki 38 RL 021 plakalı otomobilini çalıştırmak istediği sırada araç motor kısmından yanmaya başladı.

Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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