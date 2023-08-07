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Kocasinan ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

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Erkilet Bulvarı'nda seyreden bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erkilet Bulvarı'nda seyreden F.C. yönetimindeki 50 DL 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Kazada sürücüyle araçtaki 4 kişi yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kocasinan Güncel Haberler

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