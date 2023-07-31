Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 30 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı. Çalışmalarda ayrıca birçok suçlu yakalandı ve çeşitli suç aletleri ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Temmuz arasında ilçe genelinde uygulamalar yaptı. Uygulamalarda, 13 bin 667 şahıs ve 5 bin 337 araç sorgulanırken, 4 yakalama hacizli oto, 3 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklet yakalandı. Çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı, 22 faili firar şahıs da yakalandı. Ayrıca, 35 aranan şahsı da yakalanırken, 35 bakaya işlemi yapıldı, 2 kayıp şahıs bulundu, 30 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 4 bıçak, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 75 fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ