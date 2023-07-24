Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 26 faili meçhul olayın aydınlatılması ve 35 aranan şahsın yakalanması

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 bin 215 şahıs incelenirken, 26 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 35 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 22 faili firar şahıs da yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-23 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 14 bin 215 şahıs incelenirken 26 faili meçhul olay aydınlatıldı, 35 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda14 bin 215 şahıs incelenirken, 5 bin 684 aracın da sorgusu yapıldı. Çalışmalarda 6 yakalama hacizli oto, 1 çalıntı oto, 2 çalıntı motosiklet yakalandı. Ayrıca 26 faili meçhul olay aydınlatılırken, 22 faili firar şahıs da yakalandı. Çalışmalarda; 35 aranan şahıs ekiplerce yakalandı, 1 kayıp şahıs da bulunarak ailesine teslim edildi.

Öte yandan 20 şahsa 'kabahatler kanununa muhalefet' etmekten işlem yapılırken, 4 bıçak, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 54 fişek, 15 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ