Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Haberler

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi Kayseri Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi düzenlendi. Kayseri Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi düzenlendi. Kurumun bahçesindeki etkinlikte, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan halk oyunu kurslarına katılan minik öğrenciler gösteri sergiledi. Öğrencilerin farklı yörelere ait oyunları sergilediği gösteri, katılımcıların beğenisini topladı. Merkezdeki moda tasarım kurslarına katılan kursiyerler de kendi diktikleri elbise, abiye, mont ve çeşitli kıyafetleri giyerek defile düzenledi. AA / Esma Küçükşahin - Güncel Kocasinan Güncel Haberler

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