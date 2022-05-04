Kocasinan ilçesi yatırımlarla büyüyor

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesinin yaptığı yatırımlar sayesinde büyüdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, farklı projeler ve yatırımlarla büyük mesafe kat ettiklerini belirtti.

Yaptıkları yatırımlarla sadece Kocasinan'ın değil, Türkiye'nin güçlendiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl, Kayseri'deki konut satışlarında yüzdesel olarak en fazla konutun satıldığı yer, Kocasinan ilçesidir. Diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 'Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması' raporunda Kocasinan, 80 basamak birden yükseldi. 973 ilçe içerisinde 151'inci sırada yer alan Kocasinan, bu sefer 71'inci sırada yer alarak, en çok büyüyen ilçe oldu. Bu noktadan hareketle ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa edebilmek için yapmış olduğumuz gayretlerimiz ve çabalarımızın rakamlara da yansıdığını görüyoruz."