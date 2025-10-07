Kocasinan'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin yapılacağını duyurdu.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ekim ayı meclis toplantısında, Yakut Mahallesi"ne Aile Sağlığı Merkezi yapılması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

İmar çalışmalarıyla bölgeyi yepyeni ve modern bir mahalleye dönüştürdüklerini anlatan Çolakbayrakdar, bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nin ilçenin en gözde bölgelerinden biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakut Mahallemizin de imarlaşmasıyla şehircilik açısından olması gereken tüm unsurları birer birer yerine getiriyoruz. Mahallemizde yollar, parklar, çevre düzenlemeleri, sosyal tesisler, yeşil alanlar ve sosyal donatılar gibi her detay, modern bir şehir yaşamına uygun şekilde planlanıp hayata geçiriliyor. Hayatın her alanında, değerli hemşehrilerimin yanında yer alarak Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz."