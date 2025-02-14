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Kocasinan'da Yediveren Bayan Girişimci Kooperatifi Üyelerine Eğitim Verildi

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Kocasinan Belediyesi, Yediveren Bayan Girişimci Kooperatifi üyelerine bahçe işleri ve tarım konularında eğitim programı düzenledi. Başkan Çolakbayrakdar, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, ilçede yeni kurulan Yediveren Bayan Girişimci Kooperatifi üyelerine yönelik eğitim programı düzenledi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, encümen toplantı odasında gerçekleştirilen eğitime, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile Ziraat Teknikeri Sezai Petek ve kooperatif üyeleri katıldı.

Eğitimde, katılımcılara bahçe işleri, meyve ve sebze ekimi ve dikimi konusunda bilgiler sunuldu.

Çiftçilikle ilgili temel bilgilerin ele alındığı eğitimde, başarılı bir tarım sezonu geçirebilmek için gerekli teknik bilgilere kadar birçok konuya değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Kadınların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Biz biliyoruz ki geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, kadın istihdamının artırılması, kadınlar için sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal yaşama kazandırılması amacıyla projeler üretmeye devam edeceklerine sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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