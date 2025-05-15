Kocasinan'da Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Hizmeti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri Projesi" kapsamında 159 aileye hizmet verildiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi'nde ikamet eden ve ailesi tarafından bakılan, yaklaşık 2,5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Güneş'i ziyaret ederek şifa diledi.

Yatağa bağımlı hastaların evlerinde düzenli olarak sağlık ve kişisel bakım hizmeti aldıklarını belirten Çolakbayrakdar, verilen hizmetlerle gönüllere dokunduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, her şartta vatandaşların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah şifa versin. Yatağa bağımlı olup kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç ya da yaşlı fark etmeksizin bu hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet, sağlık açısından son derece önemli ve değerlidir. İlçe genelinde şimdiye kadar 159 aileye iki haftada bir bakım hizmetiyle toplam 1254 hizmet verilmiştir. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin. İlçede, engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 226 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ediyoruz."

Projeden faydalanan hastalar ve hasta yakınları ise Kocasinan Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.