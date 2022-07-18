Kocasinan'da sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi

Kocasinan Belediyesi, sıcak havalarda su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama takviyesinde bulunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, bölgedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek ve sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Türkiye genelindeki diğer belediyelerin de bu tür çalışmaları model alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Sokak hayvanlarının rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor.