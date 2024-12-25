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Kocasinan'da Selçuklu Mimarisine Uygun 18 Kemerli Şadırvan İnşa Edildi

Kocasinan'da Selçuklu Mimarisine Uygun 18 Kemerli Şadırvan İnşa Edildi
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Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki cami avlularında Selçuklu mimarisi tarzında 18 kemerli şadırvan inşa etti. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel değerlere önem verdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu mimarisi tarzında yenileyerek 8 yılda 18 kemerli şadırvan inşa etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlere değer kattıklarını belirtti.

Özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İhtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tip şadırvanlar yapıyoruz. Selçuklu zamanında ecdadımız, mimari eserleri gönüllerinden gelerek, İslami motifler vererek ibadethaneler yapmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatandaşların yoğun kullandığı alanların çevre düzenlemesiyle birlikte bölgenin ihtiyacına göre yeni fiziki mekanlar yapıyoruz. Özellikle ecdadımızı örnek alarak kemerli modern şadırvanlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan'da 8 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini anımsatacak şekilde Selçuklu mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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