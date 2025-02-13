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Kocasinan'da Sağlık Turizmi Projesi İçin İlk Toplantı Gerçekleşti

Kocasinan'da Sağlık Turizmi Projesi İçin İlk Toplantı Gerçekleşti
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Kocasinan Belediyesince yürütülen 'Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi' kapsamında ilk toplantı yapıldı. Proje ile Bayramhacı'nın sağlık ve turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Kocasinan Belediyesince ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi"nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinde düzenlenen toplantıda, bölgede yapılacak çalışmalar ve yatırımların fizibilite süreci ele alındı.

Çalışma ve yatırımların fizibilite sürecinin tamamlanmasıyla yatırım planlamalarına başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kapadokya'nın bir parçası olan ve Kayseri'den giriş kapısı konumunda bulunan Bayramhacı'nın, Türkiye ve uluslararası alanda sağlık ve turizm merkezi haline geleceğini belirtti.

Çolakbayrakdar, peribacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayramhacı'nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayramhacı'nın Kayseri'den Türkiye'ye, hatta uluslararası alanda bir merkez haline gelmesi için gerekli çabayı el birliğiyle göstereceğiz. Özellikle Bayramhacı'nın jeotermal kaynaklarını kullanarak bölgedeki şifalı sularla bir kaplıca merkezi oluşturmayı amaçlıyoruz. Firma yetkililerine toplantıya katıldıkları ve katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Fizibilite çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından projemizin kapılarını aralamış olacağız."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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