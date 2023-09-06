Kocasinan'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, C.G. tarafından kullanılan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K.'ye çarptı. Kazada yaralanan Z.K., Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.