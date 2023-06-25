Kocasinan'da Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.A.Z'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.A.Z'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.