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Kocasinan'da Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocasinan'da Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.A.Z'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.A.Z'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.A.Z'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.A.Z'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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