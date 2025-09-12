Kocasinan'da Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Başladı

Kocasinan Belediyesinin "Dost Eli Projesi" kapsamında kurduğu Dost Market'te, yeni eğitim öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtımı başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çocukların eğitim ihtiyaçlarını ve sağlıklı beslenmelerini karşılamak amacıyla düzenli olarak kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve gıda yardımları ulaştırdıklarını bildirdi.

Yapılan hizmetlerin vatandaşların gönüllerine dokunmak olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Okul sezonunun açılmasıyla Dost Market'te çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere çanta ve içindeki diğer ekipmanların dağıtımına bugün başladık. Dost Market çatısı altında bulunan tüm hemşehrilerimizin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımızın her türlü kırtasiye ihtiyacı bugün itibarıyla karşılanıyor. 'Dost Eli' çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz."