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Kocasinan'da Modern Çevre Düzenleme Çalışmaları Tamamlanıyor

Kocasinan'da Modern Çevre Düzenleme Çalışmaları Tamamlanıyor
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Kocasinan Belediyesi, Sahabiye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşırken, Başkan Çolakbayrakdar projeyle şehre modern bir kimlik kazandıracaklarını açıkladı. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlar artırıldı, yürüyüş yolları yapıldı ve otoparklar yenilendi.

Kocasinan Belediyesinin Sahabiye Mahallesi'ndeki çevre düzenleme çalışmasında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle şehre modern, estetik ve fonksiyonel bir kimlik kazandıracaklarını belirtti.

Çevreci bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyemize kadar uzanan Ahi Evran Caddesi'nde çevre düzenleme faaliyetlerinde sona yaklaştık. Çevre düzenleme çalışması kapsamında otoparkları artırarak yeniledik. Özellikle yeşil alan dokusunu artırarak yeni bir yeşil alanı inşa ettik. Bununla birlikte olmazsa olmaz olan yürüme yollarını yaptık. Oturma gruplarının olduğu ve yeşil alan ile otoparkın daha da arttığı yeni bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Tabiri caizse şehrin kalbinde bir operasyon yaptık."???????

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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