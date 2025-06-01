Kocasinan'da Mezarlıklarda Kurban Bayramı Temizliği

Kocasinan'da Mezarlıklarda Kurban Bayramı Temizliği
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Temizlikle amaç, vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve temiz bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçelerde bulunan mezarlıkların belediye ekiplerince Kurban Bayramına hazır hale getirileceğini ifade etti.

Bayramın hayırlara vesile olmasını dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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